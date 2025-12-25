PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brennende PKW beschädigen Gebäude in Stuttgart-West

Stuttgart (ots)

   -	Zwei brennende Pkw in der Azenbergstraße
   -	Wohngebäude durch Hitze und Rauch betroffen
   -	Keine verletzten Personen

In den frühen Morgenstunden des 1. Weihnachtsfeiertages alarmierten mehrere Anwohner gegen 5 Uhr die Feuerwehr in die Azenbergstraße in Stuttgart-West. Es wurden mehrere brennende PKW an einem Wohngebäude gemeldet.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand vor einem Gebäude in der Azenbergstraße ein Pkw in Brand. Ein davor abgestelltes Fahrzeug hatte bereits Feuer im Heckbereich gefangen. Durch die starke Hitzeeinwirkung wurden die Fensterrahmen einer Wohnung im Erdgeschoss beschädigt und es zersprang bereits eine Fensterscheibe.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Stuttgart konnte durch eine Riegelstellung einen Brandübergriff auf das Wohngebäude in letzter Minute verhindern. Weitere Einsatzkräfte unter Atemschutz löschten parallel die brennenden Fahrzeuge ab.

Während der Löscharbeiten entwickelte sich eine starke Rauchentwicklung. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und in den Wohnungen zu bleiben, da sich der Hauseingang unmittelbar im Gefahrenbereich befand.

Das Gebäude wurde von der Feuerwehr umfassend auf einen Brandübergriff und auf einen möglichen Raucheintrag kontrolliert. Der Treppenraum blieb rauchfrei. In einer Wohnung im ersten Untergeschoss wurde leichter Rauchgeruch festgestellt. Weitere Wohnungen waren nicht betroffen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten kontrollierte die Feuerwehr die Fahrzeuge mit einer Wärmebildkamera. Erhöhte Temperaturen oder austretende Betriebsstoffe wurden nicht festgestellt. Der eingesetzte Atemschutztrupp wurde an der Einsatzstelle hygienisch dekontaminiert. Gegen 6 Uhr konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr wieder einrücken.

Das Polizeipräsidium Stuttgart hat die Brandursachenermittlung übernommen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 2: Löschzug

Rettungsdienst: Ein Rettungswagen

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

