Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 14

Stuttgart (ots)

- Eine Person mit schweren Verletzungen in stark deformiertem PKW eingeklemmt

- Eine weitere Person an den Rettungsdienst übergeben

Am Freitagabend kam es gegen 3 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der B14 in Stuttgart-Vaihingen. Eine Person konnte sich aus einem stark beschädigten Fahrzeug selbst retten und wurde nach einer Erstversorgung durch die Feuerwehr vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in eine Stuttgarter Klinik transportiert.

Person in stark deformiertem PKW eingeklemmt

Eine weitere Person war in einem stark deformierten PKW eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die schwerverletzte Person nach rund 25 Minuten aus dem Fahrzeug befreien. Hierzu kam umfangreiches Rettungsgerät wie hydraulischer Schere und hydraulischer Spreizer zum Einsatz. Während der Rettungsarbeiten sicherten weitere Einsatzkräfte die Einsatzstelle ab, hierbei kam auch ein Verkehrssicherungsanhänger der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart - Abteilung Vaihingen zum Einsatz.

Abschließend fand eine Ausleuchtung der Einsatzstelle mittels Drehleiter und weitere Aufräumarbeiten statt. Die letzten Einsatzkräfte konnten den Einsatz gegen 6 Uhr beenden. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Polizeipräsidium Stuttgart übernommen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuer- und Rettungswache 5: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr Stuttgart - Abteilung Vaihingen: Löschfahrzeug, Mannschaftstransportfahrzeug mit Feuerwehranhänger

Rettungsdienst: Zwei Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Medical Intervention Car (MIC)

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell