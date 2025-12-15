PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Zimmerbrand in einer Wohnung in Stuttgart-Münster

Stuttgart (ots)

Ein Anrufer meldete am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr über den europaweiten Notruf 112 Brandrauch aus einer verschlossenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Stuttgart-Münster. Auch der Treppenraum sei verraucht. Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen in der Wohnung befanden, alarmierte die Integrierte Leitstelle Stuttgart den zuständigen Löschzug der Berufsfeuerwehr, erweitert um ein weiteres Löschfahrzeug, die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Münster, den Einsatzleiter Inspektionsdienst sowie den Rettungsdienst.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr drang dichter schwarzer Brandrauch aus den Fenstern der betroffenen Wohnung. Sofort gingen zwei Atemschutztrupps mit einem Löschrohr über den Treppenraum zur Brandbekämpfung ins dritte Obergeschoss vor. Der Brand konnte rasch in einem Wohnraum lokalisiert und abgelöscht werden.

Parallel dazu suchten zwei weitere Trupps unter schwerem Atemschutz den verrauchten Treppenraum nach Personen ab und kontrollierten die Nachbarwohnungen. Des Weiteren wurde eine Drehleiter zur Erkundung und Unterstützung in Stellung gebracht. Die Bewohner konnten sich selbständig in Sicherheit bringen und das Gebäude verlassen.

Nach und nach wurde das Gesamtgebäude auf Raucheintrag überprüft. Die unbetroffenen Wohnungen wurden anschließend vom messtechnischen Dienst der Feuerwehr auf Schadstoffe (Kohlenstoffmonoxid) kontrolliert. Es konnten nach ausreichender maschineller Belüftung keine Schadstoffe mehr nachgewiesen werden. Die Bewohner der unbetroffenen Wohnungen konnten sodann wieder in das Gebäude zurück. Die Brandwohnung blieb unbewohnbar. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: KleineinsatzfahrzeugTüröffnung

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Gerätewagen Hygiene

Feuerwache 3: Löschzug, Hilfeleistungslöschfahrzeug

Feuerwache 4: Gerätewagen AtemschutzMesstechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Münster: 2 Löschfahrzeuge, Drehleiter

Rettungsdienst

Ein Rettungswagen

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

