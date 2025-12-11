Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart: Abschließende Pressemitteilung der Feuerwehr Stuttgart

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Stuttgart (ots)

- Mehrere hundert Einsatzkräfte von Feuerwehr und Bevölkerungsschutz standen in Einsatzbereitschaft - Zahlreiche ehrenamtliche Einsatzkräfte beteiligt - Keine größeren Einsatzlagen für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Die Feuerwehr Stuttgart zieht nach dem Europa-League-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Maccabi Tel Aviv eine positive Einsatzbilanz. Aufgrund der Einstufung als Hochrisikobegegnung waren die vergangenen Tage deutlich erhöhte Sicherheitsvorkehrungen notwendig und zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort.

Trotz der erheblichen Verkehrseinschränkungen und mehrerer parallel stattfindender Veranstaltungen verlief der Einsatz geordnet und ohne nennenswerte Zwischenfälle. Für das Spiel waren bereits im Vorfeld umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen in Abstimmung mit der Stadt Stuttgart, der Polizei Stuttgart, den Hilfsorganisationen und weiteren Behörden vorbereitet worden. Die Einsatzbewältigung erfolgte auf Basis der am Mittwoch ausgerufenen und bis Freitag andauernden "Außergewöhnlichen Einsatzlage" (AEL), wodurch der Führungsstab der Feuerwehr Stuttgart zentral alle Einsatzkräfte von Feuerwehr und Bevölkerungsschutz koordinierte.

"Die enge Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen hat sich bewährt", erklärte Feuerwehrkommandant Dr. Georg Belge am Donnerstagabend. "Unser Ziel war ein sicherer Ablauf dieser Hochrisikobegegnung - und das ist gelungen. Mein Dank gilt allen haupt- und ehrenamtlichen Kräften aus Stuttgart, sowie aus ganz Baden-Württemberg, die anlässlich des Fußballspiels im Einsatz waren."

Mehrere hundert Einsatzkräfte in Stuttgart

Mehrere hundert Einsatzkräfte von Feuerwehr und Bevölkerungsschutz waren in Einsatzbereitschaft. Neben den Einsatzkräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr aus Stuttgart waren auch viele haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte von den Feuerwehren aus Ludwigsburg, Heilbronn, Ulm, Mannheim, Heidenheim, dem Technischen Hilfswerk (THW) und den Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und dem Malteser Hilfsdienst (MHD) sowie dem Regierungspräsidium Stuttgart im Einsatz.

Spezialkräfte für die Bewältigung eines Massenanfalls von Verletzten und den Umgang mit Gefahrstofflagen standen vorsorglich bereit, mussten jedoch ebenfalls nicht tätig werden. Zur Unterstützung bei der Darstellung der digitalen Lage war das VOSTbw des Innenministeriums Baden-Württemberg im Einsatz.

Innerhalb der MHP-Arena stellte die Feuerwehr wie üblich eine Brandsicherheitswache.

Die Feuerwehr Stuttgart bewertet die Bewältigung des Einsatzes als erfolgreich. Die umfassenden Vorbereitungen und die Präsenz zahlreicher Einsatzkräfte trugen dazu bei, den Spieltag gemeinsam mit allen weiteren Behörden, Ämtern und Organisationen sicher und störungsfrei zu gestalten.

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell