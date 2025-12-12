PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand auf Hof von Recyclingbetrieb

Stuttgart (ots)

Gegen 21:35 Uhr wurde die Feuerwehr Stuttgart zu einem Brand auf einen Recyclinghof in der Friedrich-Scholer-Straße in Stuttgart-Feuerbach alarmiert. Es brannte ein größerer Restmüllberg. Der Brand konnte durch zwei Trupps unter Atemschutz mit zwei Löschrohren schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Da der Müllberg erst mit einem Bagger des Recyclingunternehmens auseinandergezogen werden musste. Durch diese Maßnahme konnten auch die letzten Glutnester gelöscht werden und gegen 23 Uhr "Feuer aus" gemeldet werden.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeipräsidium Stuttgart übernommen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Gerätewagen- Hygiene

Feuerwache 3: Löschfahrzeug

Feuerwache 4: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr Stuttgart, Abteilung Stammheim: Zwei Löschfahrzeuge

Rettungsdiens: Ein Rettungswagen

