Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Verkehrsunfall: Litfaßsäule auf PKW geschleudert

Stuttgart (ots)

- PKW fährt in Gebäude

- Litfaßsäule muss mit Feuerwehrkran vom PKW gehoben werden

- Eine verletzte Person

Am Mittwochabend kam es gegen 22 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Fritz-Eslas-Straße in Stuttgart-Mitte. Ein PKW kam von der Fahrbahn ab und prallte an eine Gebäudefassade. Eine Litfaßsäule lag auf dem Dach des stark deformierten PKW. Die Fahrerin wurde innerhalb des Fahrzeuges medizinisch erstversorgt und später vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert. Nach ersten Erkenntnissen erlitt die Fahrerin nur leichte Verletzungen.

Zur Sicherung der Einsatzstelle waren umfangreiche Maßnahmen der Feuerwehr notwendig. Im ersten Schritt hob ein Feuerwehrkran die Litfaßsäule vom Fahrzeug. Nachdem ein Abschleppfahrzeug den verunfallten PKW von der Einsatzstelle entfernte, sicherten Einsatzkräfte der Feuerwehr die beschädigte Gebäudefassade.

Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr konnten gegen 00:30 Uhr beendet werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Polizeipräsidium Stuttgart übernommen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 2: Leitungsdienst, zwei Löschfahrzeuge

Feuerwache 3: Pressesprecher

Feuer- und Rettungswache 5: Feuerwehrkran, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Anschlagmittel

Rettungsdienst: Notarzteinsatzfahrzeug, Rettungswagen

