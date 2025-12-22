PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus in Stuttgart-West

Stuttgart (ots)

   -	Bewohnerin in Brandwohnung verstorben
   -	Brand im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses
   -	Weitere Wohnungen durch die Feuerwehr kontrolliert

Aufgrund eines piepsenden Rauchmelders mit sichtbarer Rauchentwicklung alarmierten Anwohner am Montagmittag gegen 14 Uhr die Feuerwehr Stuttgart. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte in der Rosenbergstraße in Stuttgart-West bestätigte sich die Notrufmeldung.

Der Treppenraum des Mehrfamilienhauses war rauchfrei. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr konnte in der Brandwohnung schnell eine leblose Person auffinden. Leider war die Person bereits verstorben.

Der Brand konnte durch einen Atemschutztrupp mit einem Löschrohr schnell gelöscht werden. Durch den Einsatz eines mobilen Rauchverschlusses in Kombination mit einer maschinellen Belüftung des Treppenraums konnte dieser über die komplette Dauer des Einsatzes rauchfrei gehalten werden.

Im weiteren Verlauf wurden die restlichen Wohnungen des Objekts durch die Feuerwehr kontrolliert. Hierbei musste eine Wohnung gewaltsam geöffnet werden, da ein Raucheintrag nicht auszuschließen war. Die Kontrolle der übrigen Wohnungen verlief unauffällig.

Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach eineinhalb Stunden beendet werden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeipräsidium Stuttgart aufgenommen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Löschzug

Rettungsdienst: Ein Rettungswagen

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

