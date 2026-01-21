PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann bei Unfall schwerst verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Schwerste Verletzungen erlitt am Mittwoch gegen 05.35 Uhr ein 49-Jähriger bei einem Unfall mit einem Transporter. Erste Ermittlungen nach befand sich der Mann hinter einem Transporter, dessen Fahrer das Fahrzeug in der Straße Am Hohen Rott zurücksetzte. Hierbei kam es zur Kollision, wodurch der 49-Jährige schwerste Verletzungen erlitt. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. An der Unfallstelle unterstützte ein Unfallsachverständiger die Spurensicherung im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 45-jährigen Fahrzeugführer ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

