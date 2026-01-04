PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Einbruch in leerstehendes Haus

Im Zeitraum zwischen 25.12.25 und 03.01.26 drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Sonnenstraße im Ortsteil Frohnstetten ein. In dem Gebäude wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht, wobei nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen, die im Zusammenhang stehende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/1040 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Armin Engler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

