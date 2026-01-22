Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Unfallverursacher flüchtig

Worbis (ots)

In der Breitenbacher Straße kam es im Zeitraum von Montag, den 19.Januar, 13.30 Uhr, bis Mittwoch, den 21.Januar, 9 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ersten Erkenntnissen nach beschädigte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Opel Corsa und entfernte sich, entgegen den ihm obliegenden Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall, vom Unfallort.

Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht ein. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder zum Verursacher machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0017681

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell