Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Imbiss sitzt Betrügern auf - mehrere hundert Euro Schaden

Leinefelde (ots)

Der Betreiber eines Schnellrestaurants in der Lisztstraßeist ist am Mittwochnachmittag mehreren Betrügern aufgesessen. Im Zeitraum zwischen 13.20 Uhr und 15.45 Uhr gaben mehrere Anrufer bei dem Imbiss Bestellungen auf. Als die Speisen ausgeliefert wurden, wussten die vermeintlichen Empfänger nichts von den Bestellungen. Außerdem wurde der Betreiber von mehreren Anrufern beleidigt.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten die entsprechenden Ermittlungsverfahren ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zu den Anrufer, die sich gegebenenfalls mit ihren Taten brüsten, geben können, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0018008

