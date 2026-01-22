PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike aus Kellerräumen gestohlen - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Wie am Mittwoch um 18.20 Uhr bekannt wurde, kam es in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Bochumer Straße zu einem Einbruch. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu einem Keller und nahmen dort ein E-Bike an sich. Anschließend entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Höhe des Beuteschadens ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0018113

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

