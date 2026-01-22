Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Nordhausen (ots)

Wie am Donnerstag, gegen 12.20 Uhr, bekannt wurde, kam es am Taschenberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr, nach aktuellem Stand der Ermittlungen, den Taschenberg in Richtung August-Bebel-Platz. Auf Höhe der Hohekreuzstraße kollidierte der Unbekannte mit einem Laternenmast und entfernte sich anschließend, entgegen der ihm obliegenden Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall, vom Unfallort.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht ein und suchen nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Verursacherfahrzeug oder zu dessen Fahrzeugführer machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0018793

