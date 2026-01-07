Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/ Emden

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Ermittlungserfolg nach Einbruchstaten auf landwirtschaftlichem Gehöft in Bunde

Nach zwei Einbruchstaten auf einem landwirtschaftlichen Gehöft in Bunde im Zeitraum vom 04.05.2025 bis zum 12.05.2025 ist den Ermittlungsbehörden ein wesentlicher Ermittlungserfolg gelungen. Im Zuge der intensiven Ermittlungen konnten Hinweise auf insgesamt vier tatverdächtige Personen gewonnen werden. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wurden bereits am 14.08.2025 zeitgleich groß angelegte Durchsuchungsmaßnahmen bei allen vier Beschuldigten durchgeführt. Es konnten Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden, die den Verdacht weiterer Straftaten und die Zuordnung zu drei bislang ungeklärten Ermittlungsverfahren ergaben. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

