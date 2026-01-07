POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 07.01.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden

A 28/ PP Brinkum - Leblose Person in Pkw auf Autobahn aufgefunden

Am heutigen Tag wurde gegen 09:50 Uhr auf der Autobahn 28 in Richtung Leer auf dem Parkplatz Brinkum eine leblose Person in einem Pkw aufgefunden. Ein Verkehrsteilnehmer hatte das stehende Fahrzeug gemeldet, woraufhin Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst zur Örtlichkeit ausrückten. Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des 58-jährigen Mannes feststellen. Nach derzeitigem Stand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die genaue Todesursache ist jedoch noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Fahrzeug wurde im Anschluss abgeschleppt.

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 06.01.2025 gegen 11:30 Uhr kam es in der Heisfelder Straße/ Ecke Logaer Weg zu einer Kontrolle eines 32-jährigen Fahrradfahrers. Der Mann führte sein Fahrrad im öffentlichen Verkehrsraum und überfuhr eine Rotlicht anzeigende Lichtzeichenanlage. Hierbei fuhr er in starken Schlangenlinien. Er gab an, unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfall

Am 06.01.2026 gegen 11:35 Uhr kam es in Leer, in der Friesenstraße in Höhe der Hausnummer 59, zu einem Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Fahrer eines Dacia Sandero befuhr die Friesenstraße in Richtung Bummert. Er übersah den vor ihm am Fußgängerüberweg haltenden 34-jährigen Fahrer eines Opel Corsa. Er fuhr auf den Pkw auf. Hierbei wurde der Opel Corsa auf den Fußgängerüberweg geschoben und erfasste eine 61-jährige Fußgängerin. Der 34-jährige Mann und die 61-jährrige Frau wurden leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand insgesamt ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Emden - Sachbeschädigungen an Pkw

In der Zeit zwischen dem 05.01.2026 um 20:00 Uhr und dem 06.01.2026 um 06:00 Uhr kam es in Emden, auf dem Parkplatz des Constantiaplatzes, zu insgesamt fünf Sachbeschädigungen an Pkw. Durch die bislang unbekannte Täterschaft wurden ein Dacia Sandero einer 27-jährigen Frau, ein Daimler Chrysler eines 60-jährigen Mannes, ein BMW Mini Cooper eines 63-jährigen Mannes, ein Peugeot einer 43-jährigen Frau und ein VW Touran eines 53-jährigen Mannes beschädigt. Hierbei wurden die Scheiben beschädigt und das Fahrzeuginnere durchsucht. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Beschädigungen von Gartenparzellen

In der Zeit des 05.01.2026 um 13:00 Uhr bis zum 06.01.2026 gegen 14:00 Uhr kam es in Emden, in der Howerdastraße zu Sachbeschädigungen von insgesamt drei Gartenparzellen. Eine bislang unbekannte Person beschädigte die Parzellen eines 68-jährigen Mannes, einer 63-jährigen Frau und eines 58-jährigen Mannes unter Nutzung eines bislang unbekannten Gegenstands. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

