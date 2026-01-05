Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 05.01.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verunfallte Pkw++Verkehrsunfall aufgrund von Glätte++ Verkehrsunfallflucht++ Sachbeschädigung Betonpfosten++ Verkehrsunfallflucht++ Fahren unter Drogeneinfluss++ Wasserschaden++

Westoverledingen - Verunfallte Pkw

Am 04.01.2026 in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 10:50 Uhr kam es in Westoverledingen, in der Krummspät in Höhe der Hausnummer 9, zu einem Verkehrsunfall. Durch Polizeibeamte wurde ein Renault Megane festgestellt, der augenscheinlich von der Fahrbahn abgekommen war und über einem Graben hing. Für den Pkw bestand keine gültige Haftpflichtversicherung. Der Fahrzeugführer war nicht mehr vor Ort. Es wurden weitere Ermittlungen aufgenommen.

Zudem kam es am 04.01.2026 gegen 17:30 Uhr in Westoverledingen, in der Lindenstraße in Höhe der Hausnummer 38, zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Fahrer eines Kia Venga stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Transit. Durch den Aufprall drehte sich der Pkw entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung und stieß leicht gegen einen Baum. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der 71-jährige Mann wurde in ein Krankenhaus verbracht.

A28/Uplengen - Verkehrsunfall aufgrund von Glätte

Am 03.01.2025 kam es auf der A28 in Richtung Oldenburg (km 47,124) zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Fahrer eines BMW 318d kam aufgrund von Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und landete im Graben. Der Fahrer und der 10-jährige Beifahrer aus Delmenhorst wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Uplengen - Verkehrsunfallflucht

Am 03.01.2025 gegen 10:25 Uhr kam es in Uplengen, Ecke Selverder Straße/ Hinter dem Felde, zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit ihrem Pkw die Straße Hinter dem Felde und beabsichtigte, links auf die Selverder Straße abzubiegen. Hierbei missachtete dieser die Vorfahrt eines 25-jährigen Fahrers eines VW Passat. Der 25-jährige Mann musste ausweichen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und touchierte ein Verkehrszeichen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Borkum - Sachbeschädigung Betonpfosten

In der Zeit zwischen dem 29.12.2025 um 14:00 Uhr und dem 30.12.2025 um 05:45 Uhr kam es auf Borkum, in der Wilhelm-Bakker-Straße in Höhe der Hausnummer 30, zu einer Sachbeschädigung. Die bislang unbekannte Täterschaft beschädigte auf bislang unbekannte Art und Weise einen Betonpfosten einer Elektrofirma. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen dem 20.12.2025 um 17:00 Uhr und dem 23.12.2025 um 18:00 Uhr kam es in Emden, in der Osterstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer touchierte den ordnungsgemäß geparkten weißen Fiat Tipo einer 36-jährigen Frau. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt vom Unfallort. An dem Fiat entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 04.01.2026 gegen 05:05 Uhr wurde durch Polizeibeamte in Emden, am Neuen Markt, ein 29-jähriger Fahrer eines Opel Agila kontrolliert. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 2,38 Promille und ein durchgeführter Drogentest war positiv. Zudem verfügte der 29-jährige Mann über keine Fahrerlaubnis. Es wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.

Emden - Wasserschaden

Am 04.01.2026 gegen 06:30 Uhr wurde die Polizei in Emden, in der Heinrich-Heine-Straße, alarmiert, da durch einen 34-jährigen Mann der Wasserhahn in seiner Wohnung nicht ausgestellt wurde. Da das Abflussrohr verstopft war, lief das Wasser über. In der darunterliegenden Wohnung tropfte es daraufhin durch die Decke. Der 34-jährige Mann befand sich nicht in der Wohnung. Mithilfe der Feuerwehr konnte die Wohnungstür geöffnet und der Wasserhahn ausgestellt werden.

