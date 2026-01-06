Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 06.01.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Unsachgemäßer Umgang mit Silvesterrakete++

Emden - Unsachgemäßer Umgang mit Silvesterrakete

In der Nacht des 01.01.2026 um 00:02 Uhr kam es in Emden, auf dem Neuen Markt, zu einem Vorfall mit einer Silvesterrakete. Ein bislang unbekannter männlicher Täter schoss aus einer Personengruppe heraus eine Silvesterrakete in Richtung eines Cafés/ einer Bar am Neuen Markt. Diese explodierte in der Menge. Die Menschentraube entfernte sich fluchtartig. Ob hierbei Personen verletzt wurden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Zeugen bzw. Geschädigte, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststelle unter: Polizei Emden 04921-8910

