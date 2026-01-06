POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 06.01.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Diebstahl eines Aufliegers

In der Zeit zwischen dem 19.12.2025 um 13:00 Uhr und dem 05.01.2026 um 08:00 Uhr kam es in Leer, auf einem Parkstreifen in der Zinnstraße, zu einem Diebstahl eines Aufliegers der Marke Dinkel. Die bislang unbekannte Täterschaft entwendete den auf dem frei zugänglichen Parkstreifen abgestellten Sattelauflieger einer hiesigen Firma im fünfstelligen Wert. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen dem 31.12.2025 um 07:00 Uhr und dem 03.01.2026 um 16:00 Uhr kam es in Leer, auf einem Parkplatz im Pastorenkamp in Höhe der Hausnummer 14, zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug beim Ausparken den geparkten Audi Q3 eines 48-jährigen Mannes. Anschließend entfernte sich diese Person unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Borkum - Brand eines Müllcontainers

Aus ungeklärter Ursache geraten auf Borkum am 01.01.2026 gegen 01:40 Uhr zwei freistehende Müllcontainer in einer Siedlung vor einem Mehrparteienhaus in der Ankerstraße in Brand. Brandbetroffen sind lediglich Müllcontainer. Es ist kein Personen- oder weiterer Sachschaden entstanden. Durch die örtliche Feuerwehr wird der Brand gelöscht. Es wird geprüft, ob der Brand im Zusammenhang mit Feuerwerk stehen könnte. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weener - Verkehrsunfall mit Fahrradfahrern

Am 05.01.2026 gegen 15:30 Uhr kam es in Weener, in der Risiusstraße in Höhe der Hausnummer 6, zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Fahrer eines grauen Opel befuhr die Risiusstraße in Richtung Neue Straße und kam aus Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet auf den Gehweg und streifte hierbei jeweils zwei 12-jährige Fahrradfahrer. Beide wurden hierbei leicht verletzt. An den Fahrrädern entstand insgesamt ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. An dem Pkw entstand ebenfalls ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich.

Emden - Brände

Am 05.01.2026 gegen 16:20 Uhr kam es in Emden, in der Württemburger Straße, zu einem Brand in einer Lagerhalle. Ein LKW geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Am LKW entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Wert. Es wurden die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Am 05.01.2026 gegen 23:25 Uhr und am 06.01.2026 gegen 01:20 Uhr kam es in Emden, auf einem Gehweg in der Neutorstraße, zu einem Brand eines öffentlichen Briefkastens. Durch die bislang unbekannte Täterschaft wurde dieser zweimal hintereinander auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Durch die Feuerwehr in Emden konnte der Brand jeweils gelöscht werden. Es wurden die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

