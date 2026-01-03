Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, d. 03.01.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Randalierer in Gewahrsam genommen ++ Mehrere Verkehrsunfälle durch Winterglätte im Landkreis Leer und in der Stadt Emden ++

Leer - Randalierer in Gewahrsam genommen

Leer - Einsatzkräfte der Polizei wurden am Freitag mehrfach wegen einer aggressiven Person in die Fußgängerzone alarmiert. Ein 50-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz hatte mehrere Geschäfte betreten, in denen er sich wegen eines gegen ihn bestehenden Hausverbots nicht mehr aufhalten durfte. Während der Mann in einem Geschäft zudem eine Mitarbeiterin beleidigte, schmiss er in einem anderen Geschäft mit Verkaufsartikeln herum. Einem Platzverweis, den der 50-Jährige von den Beamten ausgesprochen bekam, kam er nicht nach, sodass er in Gewahrsam genommen wurde. Dabei beleidigte er die Beamten massiv und bedrohte sie mit dem Tode. Gegen den 50-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Leer/Stadt Emden - Mehrere Verkehrsunfälle durch Winterglätte im Landkreis Leer und in der Stadt Emden

Landkreis Leer/Stadt Emden - Am Freitag kam es ab dem späten Nachmittag aufgrund winterglatter Fahrbahnen zu mehreren Verkehrsunfällen im Landkreis Leer sowie im Stadtgebiet Emden. In mehreren Fällen verloren Fahrzeugführer die Kontrolle über ihre Pkw. Die nachfolgend geschilderten Verkehrsunfälle stellen lediglich eine Auswahl dar. Darüber hinaus kam es zu weiteren glättebedingten Unfällen. Gegen 17:50 Uhr ereigneten sich auf der A28, Fahrtrichtung Leer, bei Kilometer 40,5 gleich zwei Verkehrsunfälle. Zunächst kam ein 24-jähriger Mann aus Jemgum mit seinem Pkw auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der Mann wurde leicht verletzt. Zudem wurde ein Wildschutzzaun beschädigt. Nur wenige hundert Meter entfernt kam es nahezu zeitgleich zu einem weiteren Unfall. Ein 23-jähriger Mann aus Emden verlor ebenfalls auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und beschädigte über mehrere Meter den Wildschutzzaun. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Ein weiterer Unfall ereignete sich um 19:21 Uhr auf der A31 bei Bunde, Fahrtrichtung Emden. Ein 26-jähriger Mann aus Langenfeld kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittel- sowie der Außenschutzplanke. Der Mann blieb unverletzt. Kurze Zeit später kam es ebenfalls auf der A31 bei Bunde, Fahrtrichtung Emden, zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Mann aus Leer verlor aufgrund der Winterglätte die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen die Schutzplanke. Auch hier blieb der Fahrzeugführer unverletzt. Gegen 22:00 Uhr kam es schließlich im Stadtgebiet Emden, in der Uphuser Straße, zu einem weiteren Unfall. Ein 20-jähriger Mann aus Emden kam beim Bremsvorgang auf der glatten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in einem Straßengraben zum Stillstand. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei empfiehlt, bei winterlichen Straßenverhältnissen besonders aufmerksam zu fahren, die Geschwindigkeit den Witterungsbedingungen anzupassen und ausreichend Sicherheitsabstand einzuhalten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell