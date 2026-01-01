POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Neujahr, 01.01.2026
Emden - Streitigkeiten nach fehlgeleiteter Feuerwerksrakete
Kurz nach Mitternacht des Jahreswechsels kam es im Taxusweg zu Streitigkeiten und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ca. 10 Personen. Hintergrund war, dass eine Feuerwerksrakete fehlgeleitet in eine Personengruppe flog und sich dort entzündete. Hierdurch wurde zwar niemand verletzt, jedoch kam es im Anschluss zwischen den beiden Gruppen zu der Auseinandersetzung. Letztlich wurden im Ergebnis 8 Personen leicht verletzt, vier davon mussten zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus.
Detern - Brand nahe eines Einkaufzentrums
Am Altjahresabend kam es gegen 18:45 Uhr zu einem Brand eines Einkaufswagenstandes, Fahrradstandes und eines Papiercontainers beim Einkaufszentrum am Gasteweg. Ursächlich war wohl zunächst der Brand eines Werbeplakates, dass dann auf die oben genannten Stände/Container übergriff. Der Markt selber wurde durch die Brandzehrung in Mitleidenschaft gezogen, die Feuerwehr konnte aber ein Übergreifen verhindern. Die Ursache des Brandes ist noch nicht geklärt, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden.
Borkum/Emden - Unsachgemäßer Umgang mit Feuerwerkskörpern
Auf Borkum mussten die Polizeibeamten auf der Promenade Jan-Berghaus-Straße kurz nach Mitternacht des Jahreswechsels einen unsachgemäßen und gefährlichen Umgang mit einem Feuerwerkskörper aufnehmen. Ein 62-jähriger Mann aus Borkum hatte einen Böller in einer Menschenmenge gezündet, in deren Folge ein 13-jähriges Kind aus Lüdenscheid am Fuß leicht verletzt wurde.
In Emden kam es kurz vor dem Jahreswechsel auf dem Neuen Markt zu einem nahezu gleichgelagerten Sachverhalt. Dort entzündete sich nahe von Polizeibeamten und Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes, die sich in einer Personenkontrolle befanden, ein Feuerwerkskörper. Ob dieses gewollt oder aus Versehen geschehen ist, muss noch ermittelt werden. Ein Verursacher ist zurzeit nicht bekannt, verletzt wurde zum Glück niemand.
Weener - Verkehrsunfall mit/durch Trunkenheit
Kurz nach 21 Uhr des Altjahresabend kam ein 30-jähriger Pkw-Führer aus Weener auf der Dieler Straße in Fahrtrichtung Rhede mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei der Aufnahme des Unfalles mussten die Polizeibeamten bei dem unverletzt gebliebenen Fahrzeugführer eine starke Alkoholisierung feststellen. Ein Vortest ergab ein Ergebnis von 1,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Pkw wurde schwer beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.
