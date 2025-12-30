Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Dienstag, d. 30.12.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Buswartehaus beschädigt ++ Verkehrsunfall mit Verletzten ++

Moormerland - Buswartehaus beschädigt

Moormerland - Am Montag, im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter ein Buswartehaus in der Theodor-Heuss-Straße. Die Beamten stellten fest, dass zwei seitliche Scheiben auf unbekannte Weise komplett zerstört wurden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hesel - Verkehrsunfall mit Verletzten

Hesel - In der Nacht zu Dienstag gegen kurz nach Mitternacht kam es in der Straße Am großen Stein zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der 18-jährige Fahrzeugführer aus Uplengen in einer Linkskurve aus unbekannten Gründen mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Während der Fahrer unverletzt blieb, erlitten zwei Mitfahrer, ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger aus Firrel, zum Teil schwere Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell