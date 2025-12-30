POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Dienstag, d. 30.12.2025
PI Leer/Emden (ots)
++ Buswartehaus beschädigt ++ Verkehrsunfall mit Verletzten ++
Moormerland - Buswartehaus beschädigt
Moormerland - Am Montag, im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter ein Buswartehaus in der Theodor-Heuss-Straße. Die Beamten stellten fest, dass zwei seitliche Scheiben auf unbekannte Weise komplett zerstört wurden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.
Hesel - Verkehrsunfall mit Verletzten
Hesel - In der Nacht zu Dienstag gegen kurz nach Mitternacht kam es in der Straße Am großen Stein zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der 18-jährige Fahrzeugführer aus Uplengen in einer Linkskurve aus unbekannten Gründen mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Während der Fahrer unverletzt blieb, erlitten zwei Mitfahrer, ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger aus Firrel, zum Teil schwere Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt.
Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Christoph Kettwig
Telefon: 0491/97690-212
E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell