POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 27.12.2025
Leer (ots)
++Reifen zerstochen++Hauseingangstür beschädigt++Verkehrsunfallflucht mit Zeugensuche++
Uplengen - Reifen zerstochen --Zeugensuche-
In der Nacht von Heiligabend auf den 1. Weihnachtstag wurden an einem schwarzen VW Polo zwei Reifen durch einen bisher unbekannten Täter zerstochen. Geschehen ist dieses in der Sonnenstraße, der Pkw wurde dort in der Straße geparkt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Uplengen oder Leer.
Emden - Hauseingangstür beschädigt --Zeugensuche-
In der Eulerstraße wurde in der Nacht vom 1. auf den 2. Weihnachtstag die Verglasung einer Hauseingangstür eines Einfamilienhauses durch einen bisher unbekannten Täter beschädigt. Zeugen mit Hinweisen zu Tat und/oder Täter melden sich bitte bei der Polizei in Emden.
Emden - Verkehrsunfallflucht mit Zeugensuche
In der Nacht vom 1. auf den 2. Weihnachtstag wurde ein an der Leeraner Straße geparkter grauer VW Sharan beschädigt. Der oder die Verursacher(-in) befuhr die Straße in Richtung Oldersum und kam leicht nach rechts von der Fahrbahn ab, so dass es zu einer Berührung mit dem am Fahrbahnrand stehenden Pkw kam. Trotz der Schadensverursachung fuhr der/die Verursacher(-in) jedoch weiter. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Emden.
