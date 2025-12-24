POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.12.2025
PI Leer/Emden (ots)
Für den heutigen Tag liegen der Polizeiinspektion Leer/Emden keine presserelevanten Ereignisse vor.
Die Polizeiinspektion Leer/Emden wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Leer sowie der Stadt Emden ruhige und schöne Feiertage.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Christoph Kettwig
Telefon: 0491/97690-212
E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell