Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.12.2025

PI Leer/Emden (ots)

Für den heutigen Tag liegen der Polizeiinspektion Leer/Emden keine presserelevanten Ereignisse vor.

Die Polizeiinspektion Leer/Emden wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Leer sowie der Stadt Emden ruhige und schöne Feiertage.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Christoph Kettwig
Telefon: 0491/97690-212
E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

