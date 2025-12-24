Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.12.2025

PI Leer/Emden (ots)

Für den heutigen Tag liegen der Polizeiinspektion Leer/Emden keine presserelevanten Ereignisse vor.

Die Polizeiinspektion Leer/Emden wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Leer sowie der Stadt Emden ruhige und schöne Feiertage.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell