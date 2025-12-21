Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 21.12.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Brand eines Einfamilienhauses ++ Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte ++ Verkehrsunfall infolge Trunkenheit ++ Kleinbrand im Einzelhandelslager - Zeugen gesucht ++ Diebstahl von Feuerwerkskörpern - Zeugen gesucht ++

Moormerland - Brand eines Einfamilienhauses

Am Samstagabend, gegen 19:45 Uhr, kam es zum Brand eines Einfamilienhauses an der Straße Altebeek in Moormerland. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer in einem Zimmer im Erdgeschoss aus und griff schließlich auf das gesamte Gebäude über. Zur Brandursache können bisher keine konkreten Angaben getätigt werden. Ein Bewohner des Hauses wurde beim Versuch, den Brand eigenständig zu löschen lebensgefährlich verletzt, drei weitere Bewohner erlitten leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 250.000EUR geschätzt.

Moormerland - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei zu einem Einsatz entsandt, bei dem ein 45-jähriger Moormerländer alkoholisiert vor einer Hauseingangstür randalierte. Aufgrund seines Verhaltens wurde der Person schließlich ein Platzverweis erteilt. Diesem kam der Randalierer nicht nach, sodass er in Polizeigewahrsam genommen werden sollte. Hierbei schlug er in Richtung eines Beamten und sperrte sich gegen die anschließende Fixierung. Schlussendlich konnte die Person in Gewahrsam genommen werden. Durch die Widerstandshandlung wurde ein Beamter leicht verletzt.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall infolge Trunkenheit

Am frühen Sonntagmorgen befuhr eine 26-jährige Fahrzeugführerin aus Sedelsberg mit ihrem Auto die Rhauderwieke in Rhauderfehn. Beim Einfahren in den Kreisverkehr am Ende der Straße kam die Fahrzeugführerin von der Fahrbahn ab und verunfallte im dortigen Kanal. Durch den Unfall erlitt die Fahrzeugführerin leichte Verletzungen. Weiterhin konnte im Rahmen der Unfallaufnahme festgestellt werden, dass die Fahrzeugführerin erheblich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,93 Promille. Entsprechend wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Kleinbrand im Einzelhandelslager - Zeugen gesucht

Bereits am Samstagmittag kam es im Katergang in Emden zu einem Kleinbrand in einem Lager eines Einzelhandelsgeschäftes. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass das Feuer durch Feuerwerkskörper, die in das Einzelhandelslager geworfen worden sind, entstanden ist. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, sodass nur ein geringfügiger Sachschaden entstanden ist. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

Uplengen - Diebstahl von Feuerwerkskörpern - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Container, der sich auf dem Gelände eines Lebensmittelgeschäftes in der Ostertorstraße in Uplengen befindet, aufgehebelt. Aus dem Container wurden Feuerwerkskörper im Gesamtwert von ca. 10.000EUR entwendet. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

