Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 20.12.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen ++ Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++ Feststellung diverser Verkehrsdelikte ++

Weener - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Am Freitag kam es gegen 17:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Vellager Straße (K27) zwischen einem 57-jährigen Fahrzeugführer aus Weener und einer 47-jährigen Fahrzeugführerin aus Weener. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 47-jährige mit ihrem Auto die Vellager Straße in Richtung Papenburg. Der 57-jährige befuhr mit seinem Auto die Halter Straße aus Richtung Halte kommend und beabsichtige, die Vellager Straße zu queren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der 47-jährigen Fahrzeugführerin und es kam zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Die beiden Unfallbeteiligten erlitten schwere Verletzungen und wurden umliegenden Krankenhäusern zugeführt.

Emden - Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bereits am Donnerstagabend kam es in Emden zu einer Gefährlichen Körperverletzung. Das 13-jährige Opfer der Körperverletzung befuhr mit seinem Fahrrad den Fennenweg und wurde unvermittelt von einer Feuerwerksrakete auf Höhe der Brust getroffen. Unmittelbar nach dem Treffer explodierte die Rakete direkt vor dem Kopf des 13-jährigen, wodurch sich dieser eine Verbrennung 1. Grades im Gesicht zuzog. Zeugen, die Angaben zum Täter oder zum Tathergang tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Freitagmorgen ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Leer. Der unfallverursachende Autofahrer beabsichtigte, die Hauptstraße von der Hindenburgstraße aus in Richtung Eichendorfstraße zu queren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines auf der Hauptstraße fahrenden Fahrzeugführers, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Feststellung diverser Verkehrsdelikte

In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte ein 31-jähriger Autofahrer aus Emden in der Cirksenastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Zuge der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass gegen den Fahrzeugführer ein Fahrverbot besteht und das genutzte Auto nicht versichert ist. Dazu waren die angebrachten Kennzeichen nicht für das Auto ausgegeben. Weiterhin stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel in Form von Kokain. Nach erfolgter Blutprobenentnahme wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt. Nun muss er sich in diversen Straf- und Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren behaupten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

