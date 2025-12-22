POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 22.12.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Diebstahl von Tageseinnahmen

Am 20.12.2025 in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 18:45 Uhr kam es in Leer, in einer ehemaligen Buchhandlung in der Rathausstraße, zu einem Diebstahl. Beim Abbauen eines Weihnachtsmarktstandes wurden die Tageseinnahmen in die ehemalige Buchhandlung gelegt. Ein bislang unbekannter Täter entwendete die Tageseinnahmen im mittleren dreistelligen Wert. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Leer - Beschädigung Snack-Automat

In der Zeit zwischen dem 20.12.2025 um 22:00 Uhr und dem 21.12.2025 um 10:00 Uhr kam es in Leer, auf dem Stellplatz einer Gaststätte in der Ubbo-Emmius-Straße, zu einer Sachbeschädigung. Die bislang unbekannte Täterschaft kippte den dortigen Snack-Automaten eines 41-jährigen Mannes um. Die genaue Schadenshöhe ist Teil der Ermittlungen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Rhauderfehn - Trunkenheitsfahrt

Am 21.12.2025 kam es um 14:27 Uhr in Westrhauderfehn, in Rajen, zu einer Trunkenheitsfahrt. Ein 30-jähriger Mann befuhr mit seinem Mazda 6 den öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke nicht fahrtüchtig war. Er wies u.a. starke Ausfallerscheinungen auf. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 2,81 Promille. Es wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.

Emden - Sachbeschädigung beim Sportverein

Am 21.12.2025 kam es zwischen 16:20 Uhr und 16:30 Uhr in Emden, bei einem Sportverein im Wykhoffweg, zu einer Sachbeschädigung. Durch die bislang unbekannte Täterschaft wurde eine Scheibe des Mercedes-Benz Bullis des Sportvereins beschädigt. Die Täterschaft entfernte sich in unbekannte Richtung. Es wurde kein Diebesgut erlangt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Emden - Sachbeschädigung einer Fensterscheibe

Am 21.12.2025 gegen 16:00 Uhr kam es in Emden, bei einer Wohnung in der Hermann-Allmers-Straße, zu einer Sachbeschädigung. Durch die bislang unbekannte Täterschaft wurde eine Fensterscheibe der Wohnung einer 40-jährigen Frau mit einem bislang unbekannten Gegenstand beschädigt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

