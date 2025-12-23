POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.12.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Jemgum - Diebstahl aus alter Ziegelei

Zwischen dem 15.12.2025 gegen 15.20 Uhr und dem 19.12.2025 gegen 00.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus der alten stillgelegten Ziegelei in Jemgum am "Fährpatt". Unbekannte Täter haben Baumaterialien aus einer alten Lagerstätte entwendet. So wurden eine Schuttmulde, eine Palette Ziegelsteine, diverse Bauhölzer sowie eine Gitterbox mit Gerüstteilen gestohlen. Die Täter haben vermutlich einen Klein-Lkw (max. 7,5 Tonnen) eventuell mit einem Kranaufbau benutzt. Zeugen, die in der Zeit an der Deichseite der alten Ziegelei etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Jemgum.

Weener - Lkw kollidiert mit Brückenbauwerken auf A 31

Ein unbekannter Fahrer eines mit einer Baumaschine beladenen Sattelzuges war am Abend des 22.12.2025 auf der Autobahn 31 in Richtung Bottrop unterwegs, obwohl seine Ladung eine deutliche Überhöhe aufwies. Aufgrund dieser kollidierte der Lkw bei Weener mit insgesamt drei Brückenbauwerken im Emstunnel. Sowohl die Bauwerke als auch die Ladung wurden dabei beschädigt und hinterließen Trümmerteile auf der Fahrbahn. Der Pkw eines 55-jährigen Autofahrers aus Meppen kollidierte gegen 23.05 Uhr mit den Trümmerteilen und wurde dabei so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und im Tunnel zum Stehen kam. Der abgekoppelte Auflieger des verursachenden Lkw wurde kurze Zeit später auf dem Parkplatz Olle Rheen West aufgefunden. Die geladene Baumaschine wies Beschädigungen sowie mit einer Höhe von 4,55 Meter eine deutliche Überhöhe auf. Der unbekannte Lkw-Fahrer ist flüchtig. Die Autobahnmeisterei Leer reinigte die Fahrbahn, dafür musste die Strecke zeitweise halbseitig gesperrt werden. Die Autobahnpolizei Leer hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Sache eingeleitet.

Leer - Pkw-Brand

Am 23.12.2025 geriet gegen 03:00 Uhr in der Muchallstraße in Leer aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw der Marke Audi in Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein daneben abgestellter Pkw Opel ebenfalls in Brand gesetzt und zwei weitere Fahrzeuge, ein VW und ein Peugeot, wurden beschädigt. Die Feuerwehr Leer löschte den Brand. Der Gesamtschaden wird auf einen fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Polizei Leer hat den Brandort aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Die Ermittlungen wurden umgehend aufgenommen, um die Hintergründe des Vorfalles aufzuklären.

Emden - Farbschmierereien an der Nordseehalle

In der Zeit vom 21.12.2025, 00:30 Uhr bis zum 22.12.2025, 09:00 Uhr beschmierten derzeit unbekannte Täter mittels Sprühfarbe die rechte Fassadenseite der Nordseehalle, indem sie dort sogenannte Tags aufbrachten. Auch an der Vorderseite der Hallen fanden sich Schmierereien in schwarzer Farbe. Die Polizei Emden hat den Vorfall dokumentiert und bittet mögliche Zeugen, die Wache zu kontaktieren.

Leer - Seniorin bestohlen

Am 22.12.2025 kam es gegen 19:05 Uhr auf dem Stephanring zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 78-jährigen Leeranerin. Die Frau befand sich zu Fuß auf dem Stephanring und führte einen Jutebeutel mit sich. Eine derzeit noch zu ermittelnde männliche Person näherte sich der Frau von hinten, nahm ihr den Beutel weg und flüchtete zu Fuß in Richtung Hoheellernweg. In dem Beutel befand sich eine Geldbörse mit Bargeld in zweistelliger Höhe und weiteren persönlichen Papieren. Bei dem Täter soll es sich um eine Person im Teenageralter gehandelt haben. Die ca. 170 cm große und schlanke Person war dunkel gekleidet und auch dunkelhaarig. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Leeraner Polizei zu kontaktieren.

Emden - Pkw im Gegenverkehr übersehen

Am 22.12.2025 kam es um 16:35 Uhr auf der Ubierstraße zu einem Unfall im Gegenverkehr. Ein 36-jähriger Mann aus Emden befuhr die genannte Straße in Richtung Frankenstraße und hatte die Absicht nach links auf ein Grundstück einzubiegen. Dabei übersah er den Pkw einer entgegenkommenden 55-jährigen Frau aus Südbrookmerland und prallte mit ihr zusammen. Die 55-jährige und ihre 53-jährige Beifahrerin aus Emden wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und mussten mittels Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die Polizei Emden hat den Unfall aufgenommen.

Leer - Fußgängerin auf Supermarktparkplatz angefahren

Am 22.12.2025 kam es um 17:24 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Ringstraße zu einem Unfall, als ein 79-jähriger Bunder eine Frau mit Einkaufswagen auf dem Parkplatz übersah. Die 64-jährige Leeranerin befand sich auf einem der eingezeichneten Fußüberwege in Höhe eines dortigen Lebensmitteldiscounters, als der Pkw sie erfasste. Dabei stürzte sie, verletzte sich leicht und wurde vorsorglich rettungsmedizinisch versorgt. Am Pkw des 79-jährigen entstand Sachschaden. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen.

