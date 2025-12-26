PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 2. Weihnachtstag, 26.12.2025

Leer (ots)

++Einbruch in Cafe mit Zeugensuche++Verkehrsunfallflucht mit Zeugensuche++

Leer - Einbruch in Cafe --Zeugensuche--

In dem Zeitraum von 07 bis 09 Uhr des 1. Weihnachtstages sind bisher unbekannte Täter in ein Cafe in der Brunnenstraße eingebrochen. Nach den hier vorliegenden Erkenntnissen konnten diese jedoch nur Kleingeld erbeuten. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Emden - Verkehrsunfallflucht --Zeugensuche-

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat in der Bollwerkstraße einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen Ford Fiesta in der Vorbeifahrt Richtung Nordertorstraße beschädigt. Geschehen ist dieses an Heiligabend im Zeitraum zwischen 16 Uhr und Mitternacht. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
i.A. Dienstschichtleiter PHK Penning
Telefon: 0491-97690 215 o. 212
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

