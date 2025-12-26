Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 2. Weihnachtstag, 26.12.2025

Leer (ots)

++Einbruch in Cafe mit Zeugensuche++Verkehrsunfallflucht mit Zeugensuche++

Leer - Einbruch in Cafe --Zeugensuche--

In dem Zeitraum von 07 bis 09 Uhr des 1. Weihnachtstages sind bisher unbekannte Täter in ein Cafe in der Brunnenstraße eingebrochen. Nach den hier vorliegenden Erkenntnissen konnten diese jedoch nur Kleingeld erbeuten. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Emden - Verkehrsunfallflucht --Zeugensuche-

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat in der Bollwerkstraße einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen Ford Fiesta in der Vorbeifahrt Richtung Nordertorstraße beschädigt. Geschehen ist dieses an Heiligabend im Zeitraum zwischen 16 Uhr und Mitternacht. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

