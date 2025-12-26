POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 2. Weihnachtstag, 26.12.2025
Leer (ots)
++Einbruch in Cafe mit Zeugensuche++Verkehrsunfallflucht mit Zeugensuche++
Leer - Einbruch in Cafe --Zeugensuche--
In dem Zeitraum von 07 bis 09 Uhr des 1. Weihnachtstages sind bisher unbekannte Täter in ein Cafe in der Brunnenstraße eingebrochen. Nach den hier vorliegenden Erkenntnissen konnten diese jedoch nur Kleingeld erbeuten. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Leer.
Emden - Verkehrsunfallflucht --Zeugensuche-
Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat in der Bollwerkstraße einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen Ford Fiesta in der Vorbeifahrt Richtung Nordertorstraße beschädigt. Geschehen ist dieses an Heiligabend im Zeitraum zwischen 16 Uhr und Mitternacht. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Emden.
Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
i.A. Dienstschichtleiter PHK Penning
Telefon: 0491-97690 215 o. 212
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell