Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden

PI Leer/Emden (ots)

Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, den 25.12.2025

++ Trunkenheit im Verkehr ++ Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Konsums von Betäubungsmitteln ++

Leer - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwochabend, um 23:47 Uhr, wird ein Fahrzeugführer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise gemeldet. Der 43-jährige Mann aus Leer fuhr dabei mit seinem Pkw von Bagband nach Leer. Bei einer Kontrolle im Roten Weg stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Aufgrund seiner Ausfallerscheinungen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Konsums von Betäubungsmitteln

Am Mittwochabend, um 02:55 Uhr, kam es in Westoverledingen zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 23-jähriger Mann aus Leer die Osterstraße in Fahrtrichtung Leer. Er kam mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Er räumte den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

