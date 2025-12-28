POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 28.12.2025
Uplengen - Zigarettenautomat aufgebrochen
In der Nacht von Freitag, den 26.12.2025, auf Samstag, den 27.12.2025, im Zeitraum von 20:00 - 05:30 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat in der Straße Untenende West in Uplengen angegangen. Durch die bislang unbekannte Täterschaft wurde der Automat gewaltsam geöffnet. Hierbei erbeuteten die Täter diverse Zigarettenschachteln sowie Bargeld. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.
Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht
Am Heiligabend kam es im Zeitraum von 10:30 - 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Deddo-Cramer-Straße in Leer. Hierbei wurde der geparkte blaue Ford Focus des Anzeigenerstatters durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Höhe des linken Frontscheinwerfers beschädigt. Schadensregulierende Maßnahmen wurden durch den Unfallverursacher nicht veranlasst. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder -hergang tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.
Emden - Sachbeschädigung - Zeugen gesucht
Im Zeitraum vom 24.12.2025 bis zum 26.12.2025 kam es in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Emden zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten roten Renault Clio. Die bislang unbekannte Täterschaft beschädigte die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Das Schadensbild deutet darauf hin, dass mehrfach auf die Scheibe eingeschlagen wurde. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Wilhelm-Leuschner-Straße gemacht haben, sich bei der Polizei Emden zu melden.
