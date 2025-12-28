Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 28.12.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++ Sachbeschädigung - Zeugen gesucht ++

Uplengen - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht von Freitag, den 26.12.2025, auf Samstag, den 27.12.2025, im Zeitraum von 20:00 - 05:30 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat in der Straße Untenende West in Uplengen angegangen. Durch die bislang unbekannte Täterschaft wurde der Automat gewaltsam geöffnet. Hierbei erbeuteten die Täter diverse Zigarettenschachteln sowie Bargeld. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Heiligabend kam es im Zeitraum von 10:30 - 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Deddo-Cramer-Straße in Leer. Hierbei wurde der geparkte blaue Ford Focus des Anzeigenerstatters durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Höhe des linken Frontscheinwerfers beschädigt. Schadensregulierende Maßnahmen wurden durch den Unfallverursacher nicht veranlasst. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder -hergang tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Im Zeitraum vom 24.12.2025 bis zum 26.12.2025 kam es in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Emden zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten roten Renault Clio. Die bislang unbekannte Täterschaft beschädigte die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Das Schadensbild deutet darauf hin, dass mehrfach auf die Scheibe eingeschlagen wurde. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Wilhelm-Leuschner-Straße gemacht haben, sich bei der Polizei Emden zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell