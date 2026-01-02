POL-LER: Gesonderte Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft Aurich für Freitag, 02.01.2026
Leer (ots)
++Einbruch und Raub in Wohnung mit Zeugensuche++
Leer - Einbruch und Raub in Wohnung mit Zeugensuche
Bereits am Dienstag dieser Woche (30.12.25) kam es gegen 01:45 Uhr zu einem Einbruch und Raub in ein Einfamilienhaus in der Straße Hohe Heide. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen und Ermittlungen der Polizei gelangten zwei bisher unbekannte und maskierte Täter über ein Fenster in das Wohnhaus. Im Schlafzimmer trafen diese auf den 84-jährigen Eigentümer. Dieser wurde durch die Täter trotz Gegenwehr überwältigt und festgehalten, so dass einer der Täter das Wohnhaus nach Wertgegenständen durchsuchen konnte. Im Anschluss verließen die Täter das Objekt, hatten Schmuck und Bargeld im Wert von ca. 1500 Euro mitnehmen können. Das Opfer wurde durch die Einwirkung der Täter leicht verletzt, eine Behandlung im Krankenhaus war aber nicht erforderlich. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.
Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.
Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
i.A. Dienstschichtleiter PHK Penning
Telefon: 0491-97690 215 o. 212
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell