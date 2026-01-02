Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gesonderte Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft Aurich für Freitag, 02.01.2026

Leer (ots)

++Einbruch und Raub in Wohnung mit Zeugensuche++

Bereits am Dienstag dieser Woche (30.12.25) kam es gegen 01:45 Uhr zu einem Einbruch und Raub in ein Einfamilienhaus in der Straße Hohe Heide. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen und Ermittlungen der Polizei gelangten zwei bisher unbekannte und maskierte Täter über ein Fenster in das Wohnhaus. Im Schlafzimmer trafen diese auf den 84-jährigen Eigentümer. Dieser wurde durch die Täter trotz Gegenwehr überwältigt und festgehalten, so dass einer der Täter das Wohnhaus nach Wertgegenständen durchsuchen konnte. Im Anschluss verließen die Täter das Objekt, hatten Schmuck und Bargeld im Wert von ca. 1500 Euro mitnehmen können. Das Opfer wurde durch die Einwirkung der Täter leicht verletzt, eine Behandlung im Krankenhaus war aber nicht erforderlich. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.

Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

