Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 02.01.2026

Leer (ots)

++Diebstahl aus Pkw mit Zeugensuche++Brand einer Doppelgarage++Verkehrsunfälle durch Alkoholbeeinflussung++Junger Mann verstorben in Graben aufgefunden++

Leer - Diebstahl aus Pkw --Zeugensuche-

In der Silvesternacht wurden aus einem Pkw Fiat Panda mit Leeraner Kennzeichen diverse Gegenstände entwendet, u.a. das Autoradio. Das Auto stand geparkt in der Straße Auf der Lübsche. Zeugen mit Hinweisen zu Tat und/oder Täter melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Uplengen - Brand einer Doppelgarage

Gegen 06:35 Uhr am Neujahrstag wurde der Polizei und Feuerwehr der Brand einer Doppelgarage in der Schützenstraße im Ortsteil Kleinoldendorf gemeldet. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern, jedoch nicht, dass die Doppelgarage ein Raub der Flammen wurde. Die in der Garage stehenden Pkw konnten von den Geschädigten noch aus der Garage herausgefahren werden, bevor das Feuer ein weiteres Betreten unmöglich machte. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Die Ursache des Brandes ist nicht bekannt, die Ermittlungen der Polizei wurden aufgenommen.

Leer u. Weener - Zwei Verkehrsunfälle mit/durch Alkoholbeeinflussung

Am Neujahrstag verlor ein 23-jähriger Pkw-Führer aus Leer gegen 10 Uhr die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Bei der Aufnahme des Unfalles in der Straße Am Wassergraben im Ortsteil Logabirum mussten die Polizeibeamten eine deutliche Alkoholisierung feststellen. Ein Vortest führte zu einem Ergebnis von 1,92 Promille. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Bei diesem wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

Gegen 15:20 Uhr des Neujahrstages wurde ein Unfall auf der Weenerstraße in Weener gemeldet. Dort hatte ein 29-jähriger Pkw-Führer aus Ootmarsum (Niederlande) augenscheinlich infolge seiner Alkoholisierung die Kontrolle über seinen Pkw verloren und überfuhr/beschädigte in Fahrtrichtung Bunde eine dortige Verkehrsinsel. Ein Vortest führte zu einem Ergebnis von 2,01 Promille. Auch hier blieb der Fahrzeugführer unverletzt. Der Pkw musste aufgrund seiner Schäden abgeschleppt werden. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

Emden - Junger Mann verstorben in Wassergraben aufgefunden

Gegen 14 Uhr am Neujahrstag wurde in einem wasserführenden Graben an der Johannes-Calvin-Straße im Ortsteil Wolthusen ein 23-jähriger junger Mann aus Emden verstorben durch einen Spaziergänger aufgefunden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen zurzeit nicht vor. Die weiteren Umstände des Todesfalles sind Bestandteil der umgehend aufgenommenen Ermittlungen der Polizei.

