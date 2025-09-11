Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Widerstandshandlungen nach Platzverweis

Würzburg (ots)

Würzburg, 11. September 2025

Bahnreisender wird von Weiterfahrt ausgeschlossen und leistet anschließend Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Am Mittwochabend (10. September) kam es im Würzburger Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Streife der Bundespolizeiinspektion Würzburg und einem litauischen Staatsangehörigen. Die Beamten der Bundespolizei nahmen einen verbalen Disput zwischen Mitarbeitern der DB Sicherheit und einer männlichen Person wahr. Wie sich herausstellte untersagten die DB Mitarbeiter dem Mann zuvor die Weiterfahrt im RE 4629, da er sich auf der Fahrt nach Würzburg ungebührlich verhielt. Im Rahmen der durchgeführten polizeilichen Kontrolle zeigte der Litauer fortdauernd aggressives und unkooperatives Verhalten. Die Bundespolizisten sprachen einen Platzverweis für den Bahnhof Würzburg aus. Diesem kam der Mann nicht nach, sodass die Beamten den Aggressor aus dem Bahnhof führten. Gegen diese Maßnahme setzte sich der 42-Jährige zur Wehr und versuchte auf die Einsatzkräfte einzuwirken. Diese konnten den Mann zu Boden bringen und fesseln. Auch das Verbringen zur Dienststelle versuchte der alkoholisierte Litauer zu verhindern. Erst in den Gewahrsamsräumen der BPOLI Würzburg beruhigte sich der Mann. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 2,76 Promille. Bei der Auseinandersetzung mit den Bundespolizisten erlitt der Mann Abschürfungen an der Stirn, eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Auch die Beamten der Bundespolizei erlitten durch die Widerstandshandlungen leichte Verletzungen, blieben aber dienstfähig.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der Litauer die Dienststelle wieder verlassen. Gegen ihn leitete die Bundespolizeiinspektion Würzburg ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des Widerstandes und des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell