Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 04.01.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Brand in Wohnhaus ++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person ++ Wohnungseinbruchdiebstahl ++ Brand eines Pkw ++

Bunde - Brand in Wohnhaus

Am Samstagnachmittag, gegen 15:35 Uhr, kam es in einem Wohnhaus in der Straße Kanalpolder in Bunde zu einem Brand. Das Feuer brach in einem Abstell-/Heizungsraum aus. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gestoppt und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Der 88-jährige Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000,00 Euro. Es wurden weitere Ermittlungen aufgenommen.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Samstagabend um 23:20 Uhr kam es in Rhauderfehn, in der Rhauderwieke in Höhe der Hausnummer 55, zu einem Verkehrsunfall. Der 26-jähriger Fahrer eines E-Scooter kam aufgrund von Schneeglätte zu Fall. Durch den Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zudem konnte bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Da ein Atemalkoholtest nicht möglich war, wurde eine Blutprobe entnommen.

Leer - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Samstagabend kam es im Sonnentauweg in Leer, in der Zeit von ca. 19:00 Uhr - ca. 23.30 Uhr, zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Die unbekannte Täterschaft zerstörte die Verglasung einer Terrassentür und verschaffte sich so Zugang in das Gebäude. Dieses wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde Schmuck entwendet. Der entstandene Schaden lässt sich auf eine Summe im unteren vierstelligen Bereich bemessen.

Moormerland - Brand eines Pkw

Am Sonntagmorgen, gegen 03:20 Uhr, kam es in der Süderstraße in Neermoor zu einem Pkw-Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der VW Passat eines 18-jährigen Mannes in Brand. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell