Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch auf Baustelle gesucht

Mühlhausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln nach einem Einbruch auf einer Baustelle Am Felchtaer Bach. Wie am Donnerstag bekannt wurde hatten sich Unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände verschafft und dort eine Rüttelplatte entwendet. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter mit der mehr als 150 kg schweren Beute in unbekannte Richtung.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0018787

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell