PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Rettungswagen - vier verletzte Personen

Wintzingerode (ots)

Am Freitagmorgen kam es an der Anschlussstelle Wintzingerode zur Bundesstraße 247 zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Die Besatzung eines Rettungswagens befuhr während eines Einsatzes die Duderstädter Straße und beabsichtigte, jedoch ohne Nutzung von Wegerechten, die genannte Bundesstraße zu befahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Transporter, welcher die Bundesstraße 247 aus Richtung Worbis befuhr.

Alle vier Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Straße musste infolge des Unfalls vorübergehend voll gesperrt werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittelungen zur genauen Unfallursache ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 12:09

    LPI-NDH: Polizeieinsatz im Stadtzentrum

    Nordhausen (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Mittwoch gegen 16.30 Uhr zu einem Einsatz am Nikolaiplatz gerufen. Jugendliche wurden dabei beobachtet, wie sie mit waffenähnlichen Gegenständen hantierten. Durch die Beamten wurden vor Ort mehrere jugendliche Personen angetroffen, welche Anscheinswaffen, in dem Fall Softairwaffen, mit sich führten. Die Polizei prüft weitere Maßnahmen. Rückfragen ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 16:16

    LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch auf Baustelle gesucht

    Mühlhausen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln nach einem Einbruch auf einer Baustelle Am Felchtaer Bach. Wie am Donnerstag bekannt wurde hatten sich Unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände verschafft und dort eine Rüttelplatte entwendet. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter mit der mehr als 150 kg schweren Beute in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wegen des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren