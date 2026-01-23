Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Rettungswagen - vier verletzte Personen

Wintzingerode (ots)

Am Freitagmorgen kam es an der Anschlussstelle Wintzingerode zur Bundesstraße 247 zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Die Besatzung eines Rettungswagens befuhr während eines Einsatzes die Duderstädter Straße und beabsichtigte, jedoch ohne Nutzung von Wegerechten, die genannte Bundesstraße zu befahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Transporter, welcher die Bundesstraße 247 aus Richtung Worbis befuhr.

Alle vier Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Straße musste infolge des Unfalls vorübergehend voll gesperrt werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittelungen zur genauen Unfallursache ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell