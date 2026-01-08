Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versammlung mit Traktoren in den Landkreisen Hameln und Schaumburg

Hachmühlen/Rodenberg (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 08.01.2026, fand in den Landkreisen Hameln und Schaumburg ein angezeigter Aufzug mit dem Thema "Stoppt Mercosur" statt. Hintergrund der Versammlung waren bundesweite Protestaktionen von Landwirten gegen das geplante Freihandelsabkommen.

Der Aufzug begann gegen 07:30 Uhr in Bad Münder am Deister (Ortsteil Hachmühlen) und führte über die angekündigte Strecke durch die Landkreise Hameln und Schaumburg. An der Versammlung beteiligten sich Traktoren sowie weitere Kraftfahrzeuge.

Die Versammlung verlief über den gesamten Zeitraum friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Die polizeilichen Einsatzkräfte begleiteten den Aufzug und führten verkehrsregelnde Maßnahmen durch. Im Verlauf des Tages kam es entlang der Strecke zu zeitweisen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Versammlung wurde gegen 13:00 Uhr ordnungsgemäß beendet.

