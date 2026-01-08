Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Bückeburg (ots)
(Gav) In der Zeit von Montag, 06.01.2025, 08:30 Uhr, bis 17:30 Uhr, wurde ein Pkw am rechten Fahrbahnrand der Herminenstraße 24 in Bückeburg beschädigt.
Der Fahrzeugführer hatte seinen Honda zuvor unbeschädigt dort abgestellt. Bei der Rückkehr wurden Kratzer an der linken hinteren Tür festgestellt.
Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zu möglichen Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter 05722 / 28940 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell