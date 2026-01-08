Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bückeburg (ots)

(Gav) In der Zeit von Montag, 06.01.2025, 08:30 Uhr, bis 17:30 Uhr, wurde ein Pkw am rechten Fahrbahnrand der Herminenstraße 24 in Bückeburg beschädigt.

Der Fahrzeugführer hatte seinen Honda zuvor unbeschädigt dort abgestellt. Bei der Rückkehr wurden Kratzer an der linken hinteren Tür festgestellt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zu möglichen Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter 05722 / 28940 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell