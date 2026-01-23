Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Geismar (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden am Donnerstag, gegen 17 Uhr, über einen Verkehrsunfall bei einer Kreuzung in der Friedaer Straße informiert. Ein Autofahrer befuhr die Landstraße 1003 aus Richtung Sickerode kommend in Richtung Geismar. Im Kreuzungsbereich mit der Friedaer Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw. Verletzt wurde niemand.

Eines der Fahrzeuge war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

