POL-SO: Fahrlässige Brandstiftung

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Sonntagnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Gymnsium in die Straße "Cappeltor" gerufen. Dort hatte die Brandmeldeanlage der Schule gegen 16:40 Uhr ausgelöst. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte kein Feuer festgestellt werden und die Feuerwehr rückte wieder ab. Allerdings wies ein aufmerksamer Zeuge die Beamten auf zwei Jugendliche hin, die auf dem Schulgelände zuvor mit einem Feuerlöscher hantierten und sich dann ...

