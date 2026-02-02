POL-SO: Fahrlässige Brandstiftung
Möhnesee-Körbecke (ots)
Am 01.02.2026 rückten gegen 17:58 Uhr sowohl Feuerwehr als auch Polizei zu einem Brand im Cheruskerweg in Möhnesee-Körbecke aus. Der Besitzer eines Wohnhauses entsorgte zuvor heiße Asche in seiner Mülltonne. Kurze Zeit später entwickelte sich daraus ein Brandgeschehen, welches eine Gartenhütte, ein Vordach und die Fassade eines Wohnhauses beschädigte. Der Sachschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (cg)
