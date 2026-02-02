PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vandalismus in Schule

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Gymnsium in die Straße "Cappeltor" gerufen. Dort hatte die Brandmeldeanlage der Schule gegen 16:40 Uhr ausgelöst. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte kein Feuer festgestellt werden und die Feuerwehr rückte wieder ab. Allerdings wies ein aufmerksamer Zeuge die Beamten auf zwei Jugendliche hin, die auf dem Schulgelände zuvor mit einem Feuerlöscher hantierten und sich dann entfernten. Die beiden Jungen, ein 12-Jähriger und ein 15-Jähriger, beide aus Lippstadt, konnten von den Polizeibeamten in der Nähe angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen haben sich beide in das Schulgebäude begeben und mindestens einen Feuerlöscher von der Wand genommen und das Löschpulver aus diesem versprüht. Im Anschluss der Maßnahmen wurde die beiden Lippstädter an die Erziehungsberechtigten übergeben und müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

