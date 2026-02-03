PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Tiere in vermülltem Haus gefunden

Warstein (ots)

Der Polizei wurde am Montagnachmittag (2. Februar) gegen 17 Uhr ein freilaufender Hund in der Straße "Walkemühle" in Warstein gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, sahen sie einen augenscheinlich stark verwahrlosten und abgemagerten American Staffordshire Terrier, der Abfall aus einer umgeworfenen Mülltonne fraß. Die Beamten näherten sich dem Listenhund, woraufhin dieser berohlich knurrte und mit den Zähnen fletschte. Schließlich lief das Tier durch ein zerstörtes Fenster in ein Haus.

Die Beamten klingelten und klopften dann mehrfach an der Haustür. Allerdings öffnete niemand. Da nicht auszuschließen war, dass die Bewohner sich in einer Notlage befinden könnten, wurden der Rettungsdienst und die Feuerwehr alarmiert. Kurz bevor Feuerwehrkräfte die Tür öffnen wollten, kam eine Frau aus dem Haus. Sie gab an, die Mutter eines Bewohners zu sein und aktuell auf das Haus aufzupassen.

Ein durch das Ordnungsamt der Stadt Warstein beauftragter Tierarzt betäubte den American Staffordshire Terrier, der im Anschluss ins Tierheim in Lippstadt gebracht wurde. Die Feuerwehr durchsuchte das völlig vermüllte Haus unter Atemschutz und fand dabei mehrere Katzen und in Käfigen untergebrachte Hausratten. Daher wurde das Veterinäramt des Kreises Soest verständigt, das sich um die weitere Unterbringung der Tiere kümmert.

Gegen die beiden Bewohner des Hauses, eine 29-jährige Frau und einen 40-jährigen Mann, wird nun wegen einer Straftat gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

