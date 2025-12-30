PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf - Hausbrand

Altdorf (ots)

Aufgrund eines aktuellen Hausbrandes in der Gottau werden die Anwohner gebeten, ihre Fenster geschlossen zu halten. Derzeit sind Feuerwehren vor Ort und bekämpfen den Brand. Die Brandursache bleibt vorerst unklar. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

