Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Dreiste Diebe

Lingenfeld (ots)

Gestern Nachmittag versuchten drei besonders dreiste Diebe mit einem vollen Einkaufswagen aus einem Supermarkt in Lingenfeld zu flüchten. Zuvor füllten sie den Einkaufswagen mit Waren im Gesamtwert von knapp 800 Euro. Als sie damit am Kassenbereich ankamen, lenkte ein Täter die Kassiererin ab. Aufmerksame Passanten bemerkten dies und könnten den Einkaufswagen festhalten. Ohne Beute flüchteten die Täter mit einem Fahrzeug. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet.

