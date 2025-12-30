PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Sekundenschlaf

POL-PDLD: Edenkoben - Sekundenschlaf
  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

In der Radeburger Straße kam gestern kurz vor 12 Uhr eine 61 Jahre alte Frau aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. An ihrem Fahrzeug und an dem Verkehrszeichen entstand ein Gesamtschaden von annährend 5.000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Die zuständige Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 09:06

    POL-PDLD: Waldrohrbach - Kaminbrand durch Feuerwehr gelöscht

    Waldrohrbach (ots) - Am Montag, 29.12.25 kam es kurz vor 17h in der Steiner Straße in Waldrohrbach zu einem Kaminbrand. Nachdem zunächst aufgrund naheliegender Stromleitungen der Strom abgestellt werden musste, wurde der Brand anschließend durch die Feuerwehr schnell gelöscht. Nach ersten Auskünften entstand kein Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:01

    POL-PDLD: Bad Bergzabern - Unter Kokain- und THC-Einfluss unterwegs...

    Bad Bergzabern (ots) - ...war am Montag 29.12.25 ein 21-jähriger. Dieser wurde gegen 21:30h in Bad Bergzabern in der Poststraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während dieser konnten betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche sich durch einen Urin-Test bestätigten. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren