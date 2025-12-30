Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Sekundenschlaf

Edenkoben (ots)

In der Radeburger Straße kam gestern kurz vor 12 Uhr eine 61 Jahre alte Frau aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. An ihrem Fahrzeug und an dem Verkehrszeichen entstand ein Gesamtschaden von annährend 5.000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Die zuständige Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt.

