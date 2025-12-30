POL-PDLD: Edesheim - Verstoß gegen das Waffengesetz
Edesheim (ots)
Ein 61 Jahre alter Autofahrer wurde gestern (29.12.2025, 12 Uhr) in der Staatsstraße kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass er im Seitenfach der Fahrertür ein Messer mit einer 18 cm langen und feststehender Klinge mitführte. Da dies verboten ist, wurde gegen ihn eine Anzeige erstattet. Die Waffenbehörde wurde informiert. Hinweis der Polizei: Nach dem Waffengesetz ist es verboten, Messer mit einhändig feststellbarer Klinge (Einhandmesser) oder feststehende Messer mit einer Klingenlänge über 12 cm mit sich zu führen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell