POL-PDLD: Bad Bergzabern - Unter Kokain- und THC-Einfluss unterwegs...
Bad Bergzabern (ots)
...war am Montag 29.12.25 ein 21-jähriger. Dieser wurde gegen 21:30h in Bad Bergzabern in der Poststraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während dieser konnten betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche sich durch einen Urin-Test bestätigten. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.
