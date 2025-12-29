PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Edenkoben - Bekifft unterwegs

Edenkoben (ots)

Ein 27 Jahre alter Autofahrer aus dem Kreis SÜW wurde gestern Morgen (28.12.2025, 12 Uhr) in der Luitpoldstraße mit seinem Fahrzeug kontrolliert. Motorische Tests ergaben, dass der Mann unter Cannabiseinfluss stand, was er letztendlich auch der Streife gegenüber offenbarte. Er musste mit auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweis der Polizei: Fahrer, die unter dem Einfluss berauschender Substanzen am Straßenverkehr teilnehmen, stellen eine besondere Gefährdung der Sicherheit auf den Straßen dar. Nicht nur Alkohol, auch Drogen verringern die Reaktionsschnelligkeit und Aufmerksamkeit der Fahrer signifikant. Bereits bei der ersten Fahrt unter Einfluss von Drogen drohen 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat. Kommt es zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs, handelt es sich um eine Straftat, wo eine Geld- oder Freiheitsstrafe folgen kann. Auch der Führerscheinentzug ist eine mögliche Konsequenz.

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau

