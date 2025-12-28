Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Durch Ausweichmanöver Unfall verursacht

Bad Bergzabern (ots)

Am Abend des 27.12.2025 kam es gleich zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen der Fahrzeugführer einem Wildtier ausgewichen ist und hierdurch einen Verkehrsunfall verursacht hat. Gegen 22:50 Uhr wollte ein 45-jähriger Fahrzeugführer auf der B48 zwischen Gleishorbach und Klingenmünster einem Hasen ausweichen und verlor so die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 45-Jährige kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, drehte sich und prallte gegen einen Baum.

Gegen 01:35 Uhr kam es auf der B38 zwischen Dörrenbach und Bad Bergzabern zu einem Verkehrsunfall, bei dem die 24-jährige Fahrzeugführerin einem querenden Fuchs ausweichen wollte und so die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Auch ihr Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 24-jährige Fahrzeugführerin sowie deren 22-jähriger Beifahrer haben sich leicht verletzt.

Gerade in der dunklen Jahreszeit gilt: Achtung Wildwechsel. Reduzieren sie ihre Geschwindigkeit, seien sie bremsbereit und fahren sie besonders in Wald- oder ländlichen Gebieten aufmerksam.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell