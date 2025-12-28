PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Bad Bergzabern (ots)

Am 27.12.2025, zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr wurde in der Berwartsteinstraße in Bad Bergzabern in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Im rückwärtigen Bereich des Wohnanwesens wurde ein Terrassenfenster aufgehebelt. Die gesamte Wohnung wurde im Anschluss durchwühlt und es konnte Schmuck und Bargeld entwendet werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Dominic Scheid
Telefon: 06343-93340
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

